Besitzerin (49) von eigenem Hund attackiert

Dramatischer Zwischenfall in der Nacht auf Sonntag in Feldkirchen bei Graz in der Steiermark: Als eine Hundebesitzerin gerade mit ihrem Rottweilerrüden spazieren ging, kam es in der Nähe ihres Wohnhauses zur folgenschweren Begegnung mit mehreren freilaufenden Hunden. Der acht Jahre alte Rottweiler zog daraufhin derart stark an der Leine, dass die 49-Jährige zu Sturz kam - in der Folge wurde die Frau von ihrem eigenen Hund attackiert und erlitt schwere Verletzungen.