Ein Anfragen-Kuriosum um einen neuen Workout-Park

Die SPÖ stellt gerne Fragen, gerade an politische Mitstreiter. Erst kürzlich hat sie so eine Schlamperei beim Gesetzesentwurf zur neuen Gemeindeordnung aufgedeckt: „Bei der Durchsicht haben wir festgestellt, dass kleine Fraktionen keinen Einblick mehr in Amtsberichte nehmen könnten“, heißt es aus der Landespartei. Weil die SPÖ nicht an Absicht glaubte, fragte sie prompt bei der Landesaufsicht nach und siehe da: Es handelte sich um „ein Versehen“.