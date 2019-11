Oststeirische Mamas mit großer Hilfsbereitschaft

Das Engagement von Sarah Bauernhofer aus Sinabelkirchen wird honoriert. So schickt uns Carina Gaulhofer stellvertretend für viele ihre Nominierung: „Sarah hat ein riesengroßes Herz und ganz viel Empathie! Sie setzt sich gemeinsam mit ihrem gemeinnützigen Verein ,Von Mama zu Mama’ für hilfsbedürftige Mamas und Familien ein, handelt stets sofort und ohne Vorurteile. Was sie in kurzer Zeit geschafft hat, ist überwältigend. Zusammen mit der gleichnamigen Facebookgruppe wird so viel bewegt, und Mamas unterstützen sich gegenseitig und stehen sich mit Rat und Tat zur Seite. Durch ihr Engagement und Herz passiert Großartiges. Und viele Ideen und Projekte stehen schon in den Startlöchern.“