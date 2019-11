Zweites Grazer Stadion: Machbarkeitsstudie ist fix

Jetzt kommt Bewegung in die Grazer Stadionfrage. Die schwarz-blaue Rathauskoalition kommt dem heutigen SPÖ-Antrag im Gemeinderat zuvor und gibt nun selbst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Der Stadtrechnungshof soll prüfen, ob eine Zwei-Stadien-Lösung in der Landeshauptstadt Sinn machen würde.