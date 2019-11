De Niro und Pacino in Scorseses „The Irishman“

Im Mittelpunkt der Handlung, die auf echten Personen, wahren Ereignissen und einigen Spekulationen basiert, steht der Kriegsveteran und Lastwagenfahrer Frank Sheeran (De Niro). Er ist „The Irishman“, der Ire, der für den väterlichen Mafiaboss Russell Bufalino (Pesci) in Pennsylvania erst kleinere Aufträge erledigt und schließlich „Häuser anstreicht“. Im Gangsterjargon steht das für Auftragsmorde, für die Blutspritzer an der Wand. Inzwischen im Altersheim, erzählt Sheeran in Rückblenden aus seinem Gangsterleben.