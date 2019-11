Klima-Aktivisten blockieren Verkehr mitten in Graz

Die Bewegung „Extinction Rebellion“ (deutsch: „Aufstand gegen das Aussterben“) ist die radikalere Version von „Fridays for Future“. Mit zivilem Ungehorsam will sie auf den globalen Klimanotstand aufmerksam machen. Seit September gibt es eine Gruppe in Graz, am Dienstag kam es zu ersten Aktionen: Zebrastreifen beim Kaiser-Josef-Platz, Mariahilfer Platz und Kaiser-Franz-Josef-Kai wurde für ein paar Minuten besetzt.