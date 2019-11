„Forstarbeiter“ Lugner fällt Christbaum selbst

Oh, Tannenbaum! Noch dauert es ein bisschen, bis Weihnachten vor der Tür steht, Richard Lugner selbst ist jedenfalls schon mal bereit für die Adventzeit. Auf der Suche nach einem schönen Christbaum für die Lugner City ließ sich Mörtel heuer nicht lumpen und reiste extra nach Kärnten, um im Wald selbst Hand anzulegen. Mit einer Säge bewaffnet und mit Unterstützung von Jaques-Lemans-Chef Alfred Riedl ging‘s am Dienstag einen stattlichen Nadelbaum an den Kragen ...