Hass-Prediger? Busfahrer auf der Anklagebank

„Wäre nie in den Krieg gezogen“

Dass in der Moschee auch die IS-Flagge an einer Wand hängend präsentiert wurde, will er gar nicht bemerkt haben. Überhaupt sei seine Tätigkeit als Obmann eher am Papier geschehen. „Die richtigen Chefs, das waren andere.“ Dass etliche Vereinsmitglieder nach Syrien in den Krieg gereist und viele davon nicht mehr zurückgekehrt sind, will er auch nicht mitbekommen haben. „Ich selber wäre auch nie auf die Idee gekommen, in den Krieg zu ziehen.“