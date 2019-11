ÖFB-Frauen kämpfen um perfekte Bilanz in EM-Quali

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen geht als großer Favorit in die abschließende Partie des Jahres. Die ÖFB-Auswahl empfängt am Dienstag in der EM-Qualifikation in Maria Enzersdorf Kasachstan und geht auf den siebenten Pflichtspiel-Sieg in Folge los.