Son mit emotionaler Entschuldigung nach Torerfolg

Tottenham Stürmer Heung-min Son schnürte beim 4:0-Auswärtserfolg in der Championsleague-Gruppenphase gegen Roter Stern Belgrad einen Doppelpack. Bei seinem ersten Tor entschied sich der Südkoreaner auf den Torjubel zu verzichten. Stattdessen schickte er eine rührende Geste der Entschuldigung über die Kameras in Richtung Andre Gomes. Der Portugiese zog sich am Wochenende nach einem Foulspiel von Son eine schwere Verletzung zu.