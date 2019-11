Warum gibt es kein Alkoholverbot für Jäger?

Aber gerade bei Fasanen ist doch das Argument der Bestandskontrolle nicht haltbar, oder? Wenn man weiß, dass eigens Fasane ausgesetzt werden?

Dass Fasane ausgewildert werden, hat ganz andere Beweggründe, das muss auch spätestens Ende Juli passieren. Grad beim Fasan gibt es extrem große Ausfälle in der Natur, weil sie Bodenbrüter sind und dabei zur leichten Beute für Fuchs oder Marder werden. Fasane werden also in extra geschaffenen Biotopen aufgezogen, die natürlich auch anderen Tieren und Insekten zugutekommen! Das ist also eine gute Sache im Sinne der Natur, Tier- und Landschaftserhaltung. Und sobald sie fliegen können, können die Fasane auch hinaus aus den speziell geschaffenen Biotopen, die ihrem Schutz dienen.