Oberster Eisbulle zieht spektakulär blank

Wenn Haaland, Ulmer, Minamino und Co. als FC Salzburg in der Champions League antreten, ist ganz Salzburg im Fußball-Fieber. So auch die Cracks der Eisbullen. Bereits vor dem Auswärtsspiel bei Liverpool ließen Michi Schiechl, Thomas Raffl und Lukas Herzog mit einem ganz speziellen Training aufhorchen.