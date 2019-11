Polizist schnappte in Freizeit Mehrfach-Betrüger

Ein außer Dienst stehender Polizist hat am Freitag in St. Veit in der Südsteiermark bei der Autowäsche einen 59-Jährigen wiedererkannt, der wegen Einmietbetrügereien und Diebstählen in Kärnten und der Steiermark gesucht wurde. Der Mann, der mit einem in Kärnten entwendeten E-Bike unterwegs war, wurde festgenommen.