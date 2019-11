Bei Hochzeits-Konvoi aus fahrendem Auto geschossen

Für Aufregung hat am Samstagnachmittag ein Zwischenfall im Tiroler Vomp gesorgt: Passanten wurden durch Schüsse aus einem fahrenden Auto in Schrecken versetzt. Die Polizei ermittelt. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video der Schießerei. Bei einem ähnlichen Fall in Kufstein wurde der Schütze rasch ausgeforscht.