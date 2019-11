Sie zieht die Fäden im Mega-Autoimperium

Pappas will den Konzern radikal umbauen

Gerade in der derzeit schwierigen Situation der Automobil -Branche will die Chefin das Unternehmen mit „einem neuen Management neu aufgleisen“. Das schreibt sie zumindest. Was das heißt? Unklar – sie selbst will es nicht bei einem Interview-Termin erklären. Das überlässt die Elsbethenerin lieber einem, dem sie vertraut: Günter Graf, Neo-Geschäftsführer, zuständig für Kundenservice und Teilemanagement. Er ist seit über 36 Jahren im Konzern.