Publikumslieblinge beim Cirque Noël

Mit ihrer Mischung aus virtuoser Akrobatik und zarter Poesie haben sich die Künstler von The 7 Fingers längst in die Herzen des Grazer Publikums gespielt. Mit ihrer brandneuen Produktion „Passagers“, in der es um gewolltes und ungewolltes Reisen geht, eröffnen sie am 21. Dezember den diesjährigen Cirque Noël. Und erstmals erobert der weihnachtliche Zirkus die Grazer Stadthalle. „Mit dem neuen Raum-im-Raum-Konzept können wir’s auch kleiner“, betonte Stadthallen-Chef Armin Egger augenzwinkernd. „Bei maximal 1200 Besuchern soll so die Nähe zum Publikum gewahrt bleiben“, fügt Diana Brus hinzu. An elf Terminen sind The 7 Fingers bis zum 2. Jänner im Einsatz.