Arnie spielte im TV Ekel-„Wahrheit oder Pflicht“

Bei dieser Version von „Wahrheit oder Pflicht“ braucht es nicht nur gute Nerven, sondern vor allem einen starken Magen. Denn unter dem Motto „Spill your guts - or fill your guts“ sollte Arnold Schwarzenegger bei James Corden entweder sein Geheimnisse verraten oder stattdessen richtig eklige Speisen wie Wiener-Würstel-Saft, Truthahn-Hoden oder Bullen-Penis runterwürgen.