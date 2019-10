Einbrecher stahlen aus Gastro-Betrieb Lebensmittel

Die Täter verschafften sich in den Nachtstunden Zutritt zum Gastronomiebetrieb, durchsuchten die Räumlichkeiten und wurden fündig. Sie stahlen einen Fotoapparat samt zwei Objektiven sowie Lebensmittel. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Ein Tatzusammenhang mit den bereits berichteten Einbrüchen in Lans und Igls ist laut Angaben der Polizei anzunehmen.