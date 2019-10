Oberst mutierte zum General

Ein Innenverteidiger sorgte dafür, dass die Trainer-Premiere von Ex-Teamstürmer Roman Wallner beim SAK eine höchst erfolgreiche wurde: Denn Marco Oberst glückte am Freitag im Regionalliga-Gipfel bei Verfolger FC Pinzgau nach zehn Minuten das Goldtor – womit Oberst zumindest in diesem Spiel zum „General“ mutierte! Bitter: Der Livestream des Senders RTS war just in der ersten Viertelstunde schwarz geblieben, somit konnten nur die etwa 500 Fans in der Saalfelden-Arena den Treffer mitverfolgen.