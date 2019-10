Gabalier auf Bastel-Besuch in der Volksschule

Und das kam so: Der Volks-Rock'n'Roller verbindet mit dem Nationalfeiertag eine prägende Kindheitserinnerung, und zwar das Fahnenbasteln für den 26. Oktober. Ein schöner Brauch, der ihn schon in seiner Kindergartenzeit (die gut drei Jahrzehnte zurückliegt) faszinierte: „Wir haben damals rot-weiß-rote Flaggen gezeichnet und sind damit dann stolz von der Plüddemanngasse in den Gaubygarten marschiert. Ein tolles Erlebnis, an das ich mich heute noch sehr gerne zurückerinnere.“