Keine Bildung macht Kinder schon früh arm

Umgerechnet acht volle Schulklassen sind alleine in der Elisabeth-Vorstadt akut von Armut bedroht. So die alarmierenden Zahlen. Viel zu oft wird Not vererbt. „Sozialer Aufstieg gelingt heute in Österreich seltener“, so Caritas-Präsident Michael Landau: „Setzen wir alles daran, Kinderarmut zu senken!“