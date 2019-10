Mutter und Großmutter verprügeln Kindergärtner

Blutige Selbstjustiz für einen angeblichen Zwischenfall in einem Tiroler Kindergarten haben am Mittwoch Mutter und Großmutter eines Buben (3) in einer Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land geübt: Sie schlugen einen Kindergartenmitarbeiter, der deswegen im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Mann soll dem Kind zuvor eine Spritze ins Gesäß gestochen haben.