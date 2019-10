Keine Abendspiele? Neue Hoffnung für Freiburg

80 Millionen Euro hat der SC Freiburg ins neue Stadion investiert. Nur spielen dürfen sie zum jetzigen Stand der Dinge im neuen Zuhause nicht. Denn: Am Mittwochnachmittag teilte der Verwaltungsgerichtshof zunächst per Beschluss mit den Breisgauern mit, dass nach 20 Uhr sowie an Sonntagen zwischen 13 und 15 Uhr keine Spiele in der Arena stattfinden dürfen. Wenige Stunden später teilte das Regierungspräsidium der Stadt dann mit, dass der Beschluss „auf veralteten Lärmgrenzwerten beruht“.