Ex-Freund mit Messer attackiert: Elf Jahre Haft

Eine 32-Jährige ist am Donnerstag bei einem Prozess in Salzburg wegen versuchten Mordes zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von elf Jahren nicht rechtskräftig verurteilt worden. Die Frau hatte ihrem Ex-Freund mit einem 15 Zentimeter langen Küchenmesser in den Nacken gestochen, er wurde leicht verletzt. Die Angeklagte sagte, sie habe den Mann nicht töten wollen.