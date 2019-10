Steirische Raucher mehrheitlich für neues Verbot

Steirische Raucher sprechen sich mehrheitlich für das ab 1. November in Kraft tretende Rauchverbot in der Gastronomie aus. Das geht zumindest aus einer Umfrage der Fachstelle für Suchtprävention VIVID in Kooperation mit dem Institut für Soziologie der Universität Graz hervor: Demnach befürworten 57,9 Prozent den Bann. Befragt wurden 182 Raucher.