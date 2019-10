Polizei sucht nach Verkehrsschild-Dieb

Um Hinweise aus der Bevölkerung bittet die Polizei in einem kuriosen Fall: In der Zeit zwischen 18. Oktober (17 Uhr) und 22. Oktober (14 Uhr) machte sich ein bislang unkannter Fahrzeuglenker in Grän mit einem Verkehrsschild davon. Der Täter geriet auf der Tannheimerstraße zuvor auf die Gegenfahrbahn, kam von der Spur ab und fuhr eine Böschung hinab. Letzten Endes landete er auf einem Landweg, doch im Zuge des Manövers überfuhr der Lenker ein Verkehrsschild (Tempolimit 80).