Napoli-Fans blieben in der Innenstadt versteckt

Absperrgitter lagen bereit, Helikopter kreisten am Himmel und die Spezialeinheit WEGA war eigens aus Wien angereist: Die Polizei hatte sich am Mittwoch gut für den Fan-Ansturm aus Neapel gerüstet. Doch nur wenige der 1500 angereisten Fans waren in der Innenstadt zu sehen. „Es ist so ruhig wie an Tagen, an denen es kein Fußballspiel gibt“, meinte darum Manfred Karl vom Szenekundigen Dienst der Polizei. Tatsächlich reiste die Mehrheit der Neapolitaner privat oder in Fahrgemeinschaften und ohne Intermezzo in der Innenstadt direkt zur Bullen-Arena nach Kleßheim. Italienische Fangesänge oder Schlachtrufe hörte man darum nur vereinzelt.