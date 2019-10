Salzburgs „Jungbullen“ zertrampeln Napoli mit 7:2!

Der Nachwuchs von Fußball-Meister Salzburg hat in der UEFA-Youth-League ein Schützenfest gegen Napoli gefeiert! Die „Jungbullen“ setzten sich am Mittwoch in Grödigs Untersberg-Arena gegen die Süditaliener mit 7:2 (2:1) durch. Für das Team von Trainer Frank Kramer war es der erste Sieg im dritten Gruppenspiel. Salzburg zog mit nun vier Zählern mit Genk gleich, voran liegt Liverpool (7 Punkte).