FPÖ ist auf Facebook klare steirische Nummer eins

Eines vorweg, mit sozialen Medien ist in der steirischen Politszene Facebook gemeint, bei Instagram oder Twitter halten sich Reichweite und Aktivitäten in Grenzen. Auf Facebook geht’s aber rund - und hier scheint die Wahl längst entschieden. FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek liegt mit über 135.000 „Gefällt mir“ in Front und würde mit 64,4 Prozent der abgegeben „Stimmen“ ein Ergebnis einfahren, dem selbst überzeugte Kommunisten Respekt zollen würden. Deren Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler ist übrigens die einzige, die bisher keinen Cent in Facebook investiert hat. Weit vorne liegt da ausgerechnet die „grüne“ Sandra Krautwaschl mit über 25.000 Euro.