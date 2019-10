Land setzt auf neues digitales Amt „Mein OÖ“

„Mit der neuen App ,Mein OÖ‘ können viele Dienste, die wir den Bürgern anbieten, einfach, ortsunabhängig und in kompakter Weise in Anspruch genommen werden“, so LH Thomas Stelzer. Wichtige Nachrichten, Online-Formulare, Stellenangebote mit der Möglichkeit, sich direkt zu bewerben, Terminvereinbarung und Kontaktaufnahme mit einer Bezirkshauptmannschaft oder einer Bürgerservicestelle – in der neuen App des Landes OÖ ist all dies vereint.