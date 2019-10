Grazer (54) stürzte rund zehn Meter in die Tiefe

Bei einem Zehn-Meter-Sturz in Seil ist am Sonntag ein 54 Jahre alter Grazer im Bereich des Röthelsteins (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) verletzt worden. Er befand sich laut Polizei auf der Route mit Schwierigkeitsgrad 5 im Vorstieg, ein 49-jähriger Begleiter sicherte ihn. Als ein Felsstück ausbrach, stürzte der Mann rund zehn Meter in die Tiefe. Der weitere Absturz wurde durch Bäume und die Seilsicherung verhindert.