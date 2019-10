Martin Grubinger: „Der Brexit kennt nur Verlierer“

Die Blattmacher stehen in der Pflicht, mehr denn je dieser Verantwortung nachzukommen. Ich gebe zu, ich bin ein Profiteur der EU und will das an einem einfachen Beispiel erklären. Etwa zehn Tage vor einem geplanten Konzert werden meine Instrumente an den Konzertorten angeliefert. Es läuft ganz einfach. Einpacken, in den LKW laden und ab damit. Im aktuellen Fall nach Glasgow. Innerhalb der EU ist es ein Kinderspiel. Schon in die Schweiz beginnt es zu nerven. Trotz vorzüglicher Betreuung durch die Wirtschaftskammer müssen Dokumente ausgefüllt werden und Fahrten zum örtlichen Zoll getätigt werden.