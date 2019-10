Bauträger pfeifen derzeit auf Geld vom Land

Lob kommt für die neue Bodenpolitik des Landes

Trotz aller Parteiunterschiede und verschiedenen Ansichten kommt auch von Eder – doch überraschend – Lob für eine Landes-Maßnahme: Die aktive Bodenpolitik. Die Land-Invest bekommt im kommenden Budget zehn Millionen Euro für den Kauf von Grundstücken zur Verfügung gestellt. „Wir haben immer wieder gefordert, dass das Land Boden kauft und ihn Bauträgern zur Verfügung stellt“, so Eder, der in Bürmoos ein Projekt mit niedrigen Mieten umsetzen konnte. Nur 7,58 Euro pro Quadratmetermüssen dort als Miete bezahlt werden. Das Grundstück als Baurecht, keine Tiefgarage, kein Keller und niedrige Betriebskosten machen es möglich. „In der Stadt wird man das nicht erreichen. So realistisch muss man sein“, sagt der AK-Chef. Meist ist im urbanen Raum eine Tiefgarage notwendig und die treibt den Preis kräftig in die Höhe.