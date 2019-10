Heben und wuchten noch vor dem ersten Schnee

Hektisches Treiben herrscht aktuell in Salzburgs Autowerkstätten. Der Reifenwechsel steht an! Vor drei Wochen trudelten die ersten Kunden ein, um ihre Fahrzeuge winterfit zu machen. Seither stehen die Akkuschrauber nicht mehr still. Die „Krone“ sah Mechanikern über die Schulter und weiß, worauf zu achten ist.