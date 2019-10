17-Jähriger wollte Geschäft ausrauben - gefasst!

Gespräch belauscht

Polizisten der in Leoben stationierten Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung überführten am Freitag den Täter. Sie konnten - in Zivil - in Bruck ein Gespräch von zwei Jugendlichen belauschen, die sich über die unkorrekte Täterbeschreibung in den Medien sowie über die Polizei lustig machten. Einer der beiden war der 17-jährige Tatverdächtige.