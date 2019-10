Baby starb beim Planschen: Mutter droht Strafe

Das tragische Unglück ereignete sich am 1. Dezember 2018 in einer Wohnung in Salzburg: Alle drei Kinder der Frau planschten damals gemeinsam in der Badewanne. Die Mutter ließ ihre Sprösslinge kurz alleine – vermutlich um sich Haushaltstätigkeiten zuzuwenden. Nach sechs bis acht Minuten hörte die junge Frau plötzlich einen Schrei.