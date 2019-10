Keine Anklage nach Tod eines Orientierungsläufers

Nach dem Tod eines Orientierungsläufers während der Europäischen Betriebssportspiele am 27. Juni 2019 in Salzburg hat die Staatsanwaltschaft jetzt das Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Verantwortlichen der Veranstaltung eingestellt. Es wurde kein Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht festgestellt. Der 36-jährige Este war während des Bewerbs am Hellbrunner Berg abgestürzt.