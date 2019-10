Duo stahl 900 Paletten im Wert von 12.000 Euro

Dem Geschäftsführer des Konzerns waren die ersten Diebstähle bereits im Vorjahr aufgefallen. Er erstattete damals auch Anzeige. Mittlerweile konnte er gemeinsam mit der Polizei den Kreis der Verdächtigen auf einen bestimmten Mitarbeiter eingrenzen. Es handelt sich um einen Salzburger (28). Dieser gab den Diebstahl von insgesamt 900 Paletten in Kooperation mit einem 45-jährigen Bosnier zu. Der Bosnier habe ihn beauftragt und auch bezahlt. Deswegen hat ihm der Salzburger an den verschiedenen Standorten in der Landeshauptstadt aber auch in Bergheim und etwa in Anthering Zutritt zu den Firmenlagern gewährt. Der Bosnier brachte die Paletten jeweils mit einem Lkw weg. Die beiden waren von März 2018 bis September 2019 „tätig“. Beide wurden jetzt angezeigt.