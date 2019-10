Bröckelnde Gefahr am Wahrzeichen von Salzburg

Freistehend und schroff ragt der Gipfel der Bischofsmütze in den Himmel. Trotz all seiner Schönheit birgt das imposante Wahrzeichen zwischen Filzmoos und Annaberg Gefahren in sich. Am Samstag verlor der 20-jährige Laurenz aus Radstadt im äußerst steilen Gelände sein Leben (die „Krone“ berichtete). Denn die Felsen bröckeln zusehends.