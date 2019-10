Steirer (66) stürzte in vier Meter tiefen Brunnen

In Altenberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist am Samstag ein 66-Jähriger beim Sturz in einen Brunnen schwer verletzt worden. Der Mann befand sich zu Mittag auf einem Grundstück, etwa 200 Meter vom Wohnhaus entfernt, als er versehentlich auf eine teils morsche Holzabdeckplatte des Brunnens trat.