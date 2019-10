Haus ist nur noch eine Ruine

Ein Statiker verhängte daraufhin ein sofortiges Betretungsverbot für die Baustelle: akute Einsturzgefahr der übrigen Mauern! Schuld an dem Desaster seien „unsachgemäße“ Arbeiten und eine „grobe Missachtung“ von Bestimmungen, wie der Experte attestierte (siehe Faksimile in unserer heutigen Niederösterreich-Printausgabe auf Seite 24). Noch am Freitag erfolgte daher notdürftig eine provisorische Sicherung der Ruine. Für die Freiheitlichen stellt sich nun die Frage, ob eine Sanierung überhaupt möglich sei. „Wichtig wäre auch zu klären, ob der Gemeinde dafür Kosten entstehen“, so Polz, Vorsitzender im Prüfungsausschuss. SP-Vizebürgermeister Josef Spazierer dagegen meint, dass die Schäden durch die Versicherung des Bauunternehmers gedeckt seien. Auch werde es keine zeitliche Verzögerung geben: „Laut Baufirma kann man alles renovieren.“