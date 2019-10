Jane Fonda bei Klima-Demo vor Kapitol verhaftet

Der Friedensnobelpreis ging an ihr vorbei, aber zum Trost hat es für Greta Thunberg ein Riesen-Kompliment von Hollywood-Legende Jane Fonda gegeben. Die 81-Jährige fühlte sich von der jungen Umweltschutz-Kämpferin dazu inspiriert, an einer Klimaschutz-Demonstration vor dem Kapitol in Washington teilzunehmen. Und wurde dabei sogar verhaftet und in Handfesseln abgeführt.