Grazer Großbäcker suchen das Weite

Das Fundament wurde schon betoniert. Am südlichen Stadtrand baut die Bäckerei Martin Auer ihre neue Zentrale - mit einer einsehbaren Backstube: „Wir sind am Standort am Dietrichsteinplatz an der Grenze unserer Möglichkeiten angelangt“, erklärt Martin Auer VI. Die Eröffnung ist für Herbst 2020 geplant.