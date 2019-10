Murkraftwerk verleiht Graz ein neues Gesicht

Bevor diese Wassersportarena aber in Betrieb genommen wird, sind noch umfangreiche Tests (Hochwasserthematik, Funktion der hydraulischen Steuerung etc.) im Labor der TU Graz notwendig. Als erstes Projekt in der Reihe von Attraktivierungsmaßnhamen (Bootshaus, Marina, Stadtbalkon ...) wird übrigens die Augartenbucht im März nächsten Jahres für die Bewohner freigegeben. Hier werden im November noch Bäume gesetzt und denen will man, wie auch dem Rasen, noch etwas Zeit zum Anwachsen geben.