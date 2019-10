Salzburg-Torlawine stellt Topklubs in den Schatten

Das Argument, wonach Salzburg in der Bundesliga gegen „leichtere“ Gegner als zum Beispiel Barcelona spielt, entkräftet man so: Altach ist schwächer als Levante in Spanien oder Sheffield United auf der Insel. Dafür sind die Kader-Marktwerte der Nachzügler in England und Spanien nur ein Zehntel der Topklubs wert, ähnlich ist der Unterschied zwischen Salzburg und Altach. Zudem entsprechen die neun Bullen-Goals in zwei Königsklassen-Partien dem Trend: Salzburg trifft nach Belieben. Die Torlawine rollt über Europa hinweg …