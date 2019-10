Beim Planschen liegt die Stadt zu Füßen

Wenn er an das alte Bad zurückdenkt, werden beim Bürgermeister Kindheitserinnerungen geweckt: „Ich habe hier schwimmen gelernt“, erzählt der ressortzuständige Stadtchef. „Als Kind habe ich oft dem Sprungstar Niki Stajkovic beim Training am 3-Meter-Brett zugeschaut.“ Einen Sprungturm gibt es selbstverständlich auch im neuen Bad. Dazu ein 225 Quadratmeter Sportbecken mit vier Bahnen und sogar eine Kletterwand. Vize-Bürgermeister Auinger fühlt sich am Dach wohler: „Die Aussicht vom Infinity-Pool aus ist einzigartig.“ Auch die Sauna-Landschaft mit Festungsblick hat es dem Stadt-Vize angetan: „Das wird mein Bereich. Die neue Art der Bürgernähe“, witzelt Auinger.