Drogen im Wald, im Bunker und im Nashorngehege

So wie auch in Saalfelden: Dort züchtete ein Unbekannter im Herbst 2010 in einem Waldstück Marihuana. Spaziergänger entdeckten die Pflanzen. Daraufhin stellte die Polizei eine Wildtierkamera auf. Diese filmte den Drogenzüchter tatsächlich, als er mit einem Kübel in der Hand mitten in der Nacht zum Ernten kam. Leider konnte der Mann trotzdem nicht gefasst werden. Den Rest der Pflanzen kassierte die Polizei ein. Einer vierbeinigen Polizei-Spürnase ist es zu verdanken, dass im Juni 2013 eine Plantage in einem Bunker in einem Wald in Wagrain ausgehoben werden konnte. Ein Einheimischer hatte den Eingang mit Reisig getarnt. Da der Bunker von seinem nahen Wohnhaus aus mit Strom versorgt wurde, konnte er rasch überführt werden.