Rumänische Bande nach 27 Einbrüchen geschnappt

Festnahme in Rumänien

Am Wohnort des 23-Jährigen in der steirischen Landeshauptstadt wurde die 26-Jährige angetroffen, die „bei zahlreichen Straftaten mitgewirkt haben dürfte“, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mitteilte. Für einen weiteren Komplizen (37) klickten auf Grundlage eines EU-Haftbefehls in der rumänischen Heimat die Handschellen. Der Mann wurde am 29. Juli nach Österreich ausgeliefert.