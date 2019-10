Österreich schrammte nur knapp am Podest vorbei

Nach dem Überraschungserfolg mit dem dritten Platz 2018 galt es dieses Jahr die Topleistung zu bestätigen. Und der Druck war höher als in den vergangenen Jahren, auf den griffigen spanischen Felsen am Meer kein leichtes Unterfangen. Noch dazu wo Länder wie Australien oder Portugal dieses Terrain aus heimatlichen Gefilden gewöhnt sind. Doch unser Nationalteam ließ sich von den teils zwei Meter hohen, als Hindernisse dienenden Wellenbrechern oder den Mauern der Burg von Ibiza nicht einschüchtern und nach der Halbzeit lagen die Österreicher sogar noch ex aequo mit den USA auf Platz zwei. Die Hitze auf den dunklen Felsen ohne jegliche Schatten machte unseren Jungs aber doch etwas zu schaffen und so konnte sich noch Schweden mit einer nervenstarken Leistung auf Platz zwei vorschieben und die USA machten hauchdünn das Podium komplett. Der Sieg ging an das frisch aus der Pro Klasse abgestiegene Deutschland. In der „Pro Class“ mit noch schwierigeren Hindernissen, in der nur die sechs topgesetzten Nationen starten, sicherte sich Trial-Hochburg Spanien erneut den Sieg. Österreich hat somit seinen Platz in den Top Ten der Welt bestätigt.