Herzinfarkt beim Wandern am Berg selbst erkennen

Am Freitag und Samstag kommen 300 Herzspezialisten in Linz zum 8. Kongress „Kardiologie im Zentrum“ zusammen. Dabei geht’s neben Spezial-Themen auch um Alltägliches wie „Herzinfarkt am Berg“. Primar Clemens Steinwender von der Uniklinik zeigt, worauf Wanderer aufpassen müssen, damit ein Notfall gut ausgeht.